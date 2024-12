Calcio

Nel campionato di Serie D, il turno odierno ha visto l’Ospitaletto che mantiene la testa della classifica con 38 punti, pareggiando 1-1 contro il Ciliverghe grazie a un gol di Peli. Il Desenzano ha superato il Casatese Merate 3-1, consolidando il secondo posto con una doppietta di Procaccio. La Varesina, con una vittoria per 3-2 sulla Nuova Sondrio, ha consolidato il terzo posto, rimanendo in scia per la vetta. La Folgore Caratese ha dominato contro la Castellanzese con un 5-1, rimanendo in zona playoff. Il Breno ha vinto 2-0 contro il Pro Palazzolo, mentre il ChievoVerona ha battuto l’Arconatese 2-0, che rimane in fondo al tabellone. Altri pareggi sono arrivati nelle sfide tra Sant’Angelo e Magenta, e Pro Sesto e Vigasio. Il Fanfulla ha espugnato il Sangiuliano con una vittoria per 1-0. Di seguito risultati, marcatori e classifica.

Serie D – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

Reti: 11′ st Guerini, 43′ st AutogoalReti: 2′ pt Procaccio (D), 5′ pt Procaccio (D), 31′ pt Carminati (C), 39′ st Antonelli (D)Reti: Colferai, De CerchioReti: 24′ st Rig. RankovicReti: Ferrandino (F), Cocola (F), Ferrandino (F), Lipari (F), Giugno (F), Chessa (C)Reti: 42′ pt Peli (O), Mor (C)Reti: 4′ pt Rossi (P), 37′ pt Fanini (V)Reti: 33′ st MandelliReti: 2′ st Panatti (S), 38′ pt Valmori (M)Reti: 4′ pt Chillemi (N), 11′ pt Mauri (V), 35′ pt Bertoli (V), 29′ st Escudero (N), 35′ st Bobbo (V): Ospitaletto 38, Desenzano 37, Varesina 36, Folgore Caratese 32, Pro Palazzolo 31, Sant’Angelo 30, Breno 28, Pro Sesto 27, Casatese Merate 27, ChievoVerona 23, Sangiuliano City 23, Vigasio 20, Castellanzese 1921 20, Magenta 19, Nuova Sondrio 18, Ciliverghe 16, Club Milano 16, Fanfulla 16, Crema 15, Arconatese 12.