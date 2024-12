iltra2

TRADATE – In occasione delle festività natalizie, il Comune di Tradate ha annunciato l’organizzazione di mercati straordinari nelle seguenti date:

Domenica 15 dicembre.

Domenica 22 dicembre.

Martedì 24 dicembre.

I mercati si svolgeranno nella mattinata negli abituali spazi di piazza Mercato e via Silvio Pellico a Tradate. È importante sottolineare che, in queste giornate straordinarie, non è garantita la presenza di tutti i banchi abituali.

L’Amministrazione civica comunica inoltre che giovedì 26 dicembre, in occasione della festività di Santo Stefano, il mercato non avrà luogo.

I cittadini, da parte del Comune, sono invitati a cogliere l’occasione per visitare i mercati straordinari e per effettuare acquisti natalizi, sostenendo così gli operatori locali e del comprensorio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: un mercato nella zona)

15122024