Volley

SARONNO-CARONNO-LIMBIATE – Saronno sempre più sola in testa alla classifica del girone B al termine della decima giornata del campionato. Per la squadra di coach Luca Chiofalo vittoria netta e schiacciante 3-0 ai danni degli acerrimi nemici di Malnate, lo Yaka Volley, e primo posto sempre più al sicuro.

Limbiate è da considerarsi grande. Avvio di stagione incredibile per i rossoblù, che negli ultimi due weekend sono stati in grado di battere prima Saronno in cinque set e poi ieri sera Cirié per 3-1 , guadagnandosi di diritto la terza posizione nella graduatoria a solo tre punti dalla vetta.

Caronno, dopo l’avvio di stagione col freno leggermente tirato, si sta mano a mano rilanciando. La vittoria di ieri per 3-0 ai danni della neopromossa AG Milano vale il quinto posto a 5 lunghezze dalla Saronno capolista.

Ecco i risultati delle tre partite di ieri:

YAKA VOLLEY 0 – 3 SARONNO (21-25 22-25 21-25)

CIRIE’ 1 – 3 LIMBIATE (20-25 25-20 21-25 20-25)

AG MILANO – CARONNO (18-25 20-25 22-25)

Ora manca solamente una giornata prima della sosta natalizia: Saronno se la vedrà in casa sabato alle 18 contro Parella, alle porte di Caronno busserà la Valchisone, mentre Limbiate accoglierà Novi Ligure.