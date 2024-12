Cronaca

BUSTO ARSIZIO – Maxi-sequestro di carburante illegale destinato a distributori di tutta Italia. I finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno smantellato un traffico illecito di prodotti petroliferi provenienti dai Paesi Baltici, importati in totale evasione di imposta. L’operazione ha portato alla confisca di oltre 286.000 litri di gasolio e 30.000 litri di benzina, per un valore complessivo che supera il mezzo milione di euro. Il carburante sequestrato è stato assegnato ai Vigili del Fuoco di diverse province lombarde e alla Guardia di Finanza di Varese per supportare servizi di sicurezza pubblica e soccorso.

L’indagine, condotta nei mesi scorsi dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Busto Arsizio, ha permesso di individuare e sequestrare nei pressi del terminal ferroviario Hupac 10 tank container. Di questi, 9 trasportavano carburanti adulterati provenienti dall’Europa dell’Est, noti come “designer fuels”, mentre uno conteneva benzina contaminata da clorurati. I prodotti petroliferi, introdotti sul territorio italiano senza pagare Iva e accise per un danno stimato di oltre 315.000 euro, erano destinati alle cisterne di distributori stradali su scala nazionale.

Dopo le analisi e la raffinazione presso gli stabilimenti Eni, i carburanti sequestrati sono stati destinati ai mezzi in dotazione ai Vigili del Fuoco e alla Guardia di Finanza per garantire servizi di pubblica sicurezza e di polizia economico-finanziaria, a tutela delle famiglie, delle imprese e dell’Erario.

L’utilizzo di carburanti adulterati rappresenta un rischio sia per l’ambiente, a causa delle sostanze inquinanti, sia per la sicurezza stradale, poiché queste miscele altamente infiammabili vengono trasportate con mezzi non idonei. Inoltre, i consumatori rischiano di danneggiare i propri veicoli senza sapere di aver acquistato carburante di scarsa qualità.

Questa operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza nella lotta alla concorrenza sleale, proteggendo i consumatori e garantendo il corretto gettito fiscale, elemento fondamentale per sostenere la ripresa economica del Paese.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti