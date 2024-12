Cronaca

CESATE – Brutto risveglio l’altra mattina per molti cittadini di Cesate, che hanno scoperto i danni causati nella notte da ignoti vandali. Sono stati distrutti i cestini della spazzatura e la casetta dei libri della “biblioteca diffusa”, un prezioso punto di condivisione culturale dove i cittadini potevano prendere libri da leggere e lasciarne altri a disposizione della comunità.

Nessuno sembra aver visto o sentito nulla durante l’atto vandalico, ma tutto lascia pensare a un gesto di pura inciviltà. Sui social sono molte le voci di condanna per quanto accaduto: numerosi cittadini hanno definito l’episodio “inaccettabile” e “incivile”, lamentando inoltre una situazione più ampia di degrado, con schiamazzi notturni e il ritrovamento frequente di spazzatura abbandonata, tra cui resti di pasti da fast food lasciati per strada anziché nei cestini.

L’episodio ha acceso il dibattito in città sulla necessità di maggiore controllo e sensibilizzazione contro comportamenti che danneggiano il patrimonio comune e il decoro urbano.

(foto archivio: non solo a Cesate ma anche in altri località della zona in passato le casette dei libri sono finite nel mirino dei vandali)

17122024