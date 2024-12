ilSaronnese

CISLAGO – “Si avvisa la cittadinanza che purtroppo, per il protrarsi del guasto sulla rete, le linee telefoniche di tutti gli uffici del palazzo comunale sono fuori servizio“. Questo la comunicazione di stamane da parte dei responsabili dell’Amministrazione civica cislaghese, riguardo ai problemi telefonini nel Palazzo comunale di piazza Toti.​

Ricordano dal Comune: “​S​i è provveduto a contattare il gestore della rete​, che sta lavorando al ripristino. Ci scusiamo per il disagio e informiamo che tutti gli uffici sono sempre contattabili tramite posta elettronica o raggiungibili negli orari di apertura dello sportello”.

Gli interventi di ripristino sono in corso, a cura dell’azienda telefonica.

(foto: il palazzo comunale in centro a Cislago. Le linee telefoniche sono momentaneamente in black out)

