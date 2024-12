Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 15 dicembre, l’accoltellamento a Mozzate e la sintesi delle informazioni emerse sulla tragica scoperta di un trentenne senza vita a Saronno sud. C’è stato anche un incidente a Tradate e polemiche per le multe per la sosta a Saronno. A Saronno sud, un trentenne è stato trovato morto nei pressi della stazione. Le indagini sono in corso per fare luce sulle circostanze della tragedia, considerando anche alcuni precedenti.

A Mozzate, una lite è sfociata in un accoltellamento che ha lasciato ferito un uomo, mentre l’aggressore è riuscito a fuggire. Sono in corso le ricerche per identificarlo.