SARONNO – È stato dichiarato inagibile l’appartamento che ieri, domenica 15 dicembre, è stato divorato dalle fiamme dell’incendio scoppiato intorno alle 17. I padroni di casa, una famiglia di tre persone, si erano trasferiti da poche settimane. Erano usciti da una decina di minuti quando i primi passanti, vedendo il fuoco, hanno dato l’allarme. Diverse squadre dei vigili del fuoco, con autoscala e autopompe, hanno lavorato riuscendo a domare le fiamme in un paio d’ore.

A guidare le operazioni è stata la squadra di Saronno, la prima a intervenire. La polizia locale, giunta pochi minuti dopo l’allarme, ha provveduto a transennare la zona per tenere lontani i curiosi accorsi, attirati dalle sirene dei mezzi di soccorso. Presenti anche un’ambulanza, ma fortunatamente non si registrano né feriti né intossicati.

Dai primi accertamenti per risalire alle cause dell’incendio, l’ipotesi è che le fiamme siano partite da una stufetta. I danni sono importanti non solo all’appartamento, ma anche al soffitto, letteralmente divorato dalle fiamme, tanto da decretarne l’inagibilità.

Incendio di via San Giacomo

Serata difficile anche per i residenti di via San Giacomo, rimasti senza corrente elettrica fino alle 21,30 a causa dell’incendio. Intorno alle 20, terminate le operazioni di spegnimento, è iniziato l’intervento dei tecnici, che hanno ripristinato la corrente poco dopo le 21,30.

Saronno, i danni dell'incendio di via San Giacomo

