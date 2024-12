Altre news

GERENZANO – Mercoledì 11 dicembre una delegazione di cinquantasei volontari provenienti da tutta Italia, direttivo compreso, dell’onlus Resq People Saving People è stata invitata in udienza privata al Vaticano dal Santo Padre.

Papa Francesco, dopo aver fatto un discorso sull’accoglienza ricordando che l’onlus in udienza non è indifferente alla tragedia che si perpetua nel Mediterraneo e sulla rotta balcanica ogni giorno, ma si prodiga per salvare vite umane, ha invitato ognuno dei presenti a salutarlo personalmente.

Nella delegazione c’era la gerenzanese Ezia Moroni e visto che ha collaborato all’allestimento del presepe sotto il portico della cooperativa Scelag, ha pensato di portare al Papa un piccolo presepe su un tondo in legno e un secondo tondo con la scritta: “Nell’ombra del presepe giace, povero e umile, il salvatore del mondo“. Ezia Moroni ha spiegato al Santo Padre che il piccolo dono era il simbolo del presepe fatto a Gerenzano in collaborazione con diverse realtà cittadine. Un piccolo aneddoto: dopo aver scattato la foto di gruppo e al dire “Papa Francesco, preghiamo per lei”, lui spiritosamente ha risposto: “ma pregherete a favore o contro di me?”. Ovviamente la risposta corale del gruppo è stata “a favore”.

“Resq People Saving People” è una Onlus composta da persone stanche di restare ferme e zitte davanti alla drammatica crisi umanitaria in corso nel mar Mediterraneo e sulle frontiere di terra europee. Il progetto Resq è nato da un piccolo gruppo di professionisti di varia natura – giornalisti, ricercatrici, avvocati, operatori umanitari – ed è cresciuto negli anni grazie a migliaia di cittadini e tante associazioni, aziende, e fondazioni che hanno deciso di salire a bordo per salvare vite e salvaguardare diritti.

(foto d’archivio)

uoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti