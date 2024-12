news

La rieducazione motoria è un percorso fondamentale per chiunque desideri recuperare la mobilità e migliorare il proprio stato di salute fisica dopo un infortunio o una malattia. Presso il centro di rieducazione motoria Kinesis Sport di Lissone viene offerta una gamma completa di trattamenti personalizzati per supportare il processo di guarigione e il recupero delle funzionalità motorie, sia per adulti che per anziani.

Che cos’è la rieducazione motoria?

La rieducazione motoria è un insieme di tecniche e terapie mirate a ristabilire le normali capacità motorie compromesse da traumi, patologie o interventi chirurgici. Questo percorso di riabilitazione funzionale motoria è ideale per chi ha subito un infortunio sportivo, un incidente o patologie neurologiche come l’ictus. Grazie a un team di professionisti esperti, il centro di riabilitazione motoria Kinesis Sport offre trattamenti specifici sia di rieducazione motoria attiva e passiva, che prevedono un coinvolgimento progressivo del paziente nel recupero delle sue capacità motorie.

I servizi di rieducazione motoria offerti da Kinesis Sport

Presso il centro, è possibile accedere a una vasta gamma di trattamenti di riabilitazione motoria individuale, studiati per rispondere a esigenze specifiche. Tra i servizi offerti, troviamo:

Riabilitazione post-traumatica : per chi ha subito traumi, fratture o interventi

: per chi ha subito traumi, fratture o interventi Fisioterapia motoria : rivolta a migliorare la mobilità e rafforzare la

: rivolta a migliorare la mobilità e rafforzare la Riabilitazione motoria in acqua : ideale per ridurre il carico sulle articolazioni, permettendo un recupero più delicato e progressivo.

: ideale per ridurre il carico sulle articolazioni, permettendo un recupero più delicato e progressivo. Rieducazione motoria cervicale: specifica per chi soffre di problemi al collo e alla zona cervicale, riducendo dolore e rigidità.

A chi è rivolta la rieducazione motoria?

La riabilitazione motoria è adatta a persone di ogni età, dalle persone anziane che desiderano migliorare la loro mobilità, fino a chi ha subito traumi più gravi o patologie neurologiche. Il centro di Lissone è particolarmente attrezzato per la riabilitazione motoria dopo un ictus, aiutando i pazienti a recuperare la funzionalità degli arti e la coordinazione. Inoltre, vengono offerti trattamenti in gruppo, che possono favorire il miglioramento delle capacità motorie attraverso il supporto e la motivazione reciproca.

Anche i disabili possono trarre grande beneficio da un percorso specifico, studiato per le loro necessità, con piani di trattamento individuali che mirano a migliorare la qualità della vita e l’indipendenza nelle attività quotidiane.

Perché scegliere Kinesis Sport per la riabilitazione motoria a Lissone?

Il centro Kinesis Sport di Lissone si distingue per l’approccio altamente personalizzato, mettendo il paziente al centro del percorso di cura. Grazie a una struttura all’avanguardia e a uno staff qualificato, i pazienti possono contare su trattamenti mirati che tengono conto delle loro esigenze specifiche. Inoltre, la riabilitazione motoria individuale garantisce una costante attenzione da parte del terapista, monitorando ogni progresso e adattando gli esercizi in base ai risultati ottenuti.

La rieducazione motoria è un percorso essenziale per chiunque voglia ritrovare il pieno controllo del proprio corpo e migliorare la qualità della vita. Che tu abbia bisogno di una riabilitazione post-traumatica, di migliorare la mobilità compromessa da un incidente o di affrontare un percorso di recupero post-ictus, il centro Kinesis Sport di Lissone offre soluzioni su misura per ogni paziente, con trattamenti efficaci e personalizzati.