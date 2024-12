ilSaronnese

ROVELLASCA – Ha aperto durante la prima settimana di dicembre la boutique solidale di Rovellasca: un progetto di cui il sindaco, Sergio Zauli, fa molto fiero in quanto permette a tutti i cittadini rovellaschesi di fare del bene.

Il progetto consente alla cittadinanza di portare i propri capi di abbigliamento non più indossati, che però devono essere in ottime condizioni, affinché vengano venduti ad un prezzo irrisorio e indossati nuovamente. Un mercatino dell’usato a cui si affianca anche un fine sociale: tutto il ricavato, infatti, andrà alla comunità, in particolare per aiutare le famiglie in difficoltà e ad altre iniziative sociali.

Molto fiero del progetto è il sindaco Sergio Zauli, che ha presentato, con un video promozionale, il progetto, invitando la cittadinanza a visitarne la sede negli orari di apertura, sottolineando con un sorriso: “Il vintage va di moda, come dicono i miei figli”.

La boutique solidale si trova in via De Amicis 1, ex casa del fascio, ingresso biblioteca comunale (prima delle scale a destra). Gli orari di apertura sono il mercoledì dalle 14:30 alle 18:30 e il sabato dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30.

