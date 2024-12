Città

SARONNO – Il personale non docente arrivato a scuola verso le 7 si è subito accorto del freddo e della caldaia bloccata il tecnico è arrivato all’istituto in una mezz’ora e alle 8,30 la caldaia è ripartita ma era ancora troppo freddo per tenere i ragazzi in classe e così dopo aver avvisato i genitori gli studenti sono andati a casa alle 9,30.

E’ stato un lunedì mattina, complicato quello di oggi all’Itis Riva dove a causa del bloccato della caldaia gli studenti sono tornati a casa dopo la circolare elettronica che ha allertato i genitori. Oggi era prevista l’assemblea d’istituto quindi nessuno stop alla didattica ma solo attività rinviata al prossimo momento di riunione.

