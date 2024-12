SARONNO – È stato un pomeriggio indimenticabile quello di domenica 15 dicembre, quando l’edificio X2 di piazza Matteotti si è trasformato in un piccolo regno natalizio grazie all’evento organizzato dall’associazione Il Gabbiano Babbo Natale, con il suo fascino senza tempo, ha saputo incantare grandi e piccini, regalando sorrisi e momenti di pura felicità.

Dalle 15,30 alle 17,30, l’atmosfera era densa di emozione e allegria. I bambini, con gli occhi pieni di stupore, hanno potuto incontrare Babbo Natale in persona, scattare foto ricordo e sussurrargli i propri desideri. La capacità di Babbo Natale di coinvolgere ogni piccolo ospite è stata davvero speciale.

Non sono mancati i momenti di dolcezza, grazie alla merenda organizzata per l’occasione. La gioia dei bambini, intenti a gustare dolci natalizi come gli strufoli e ricevere piccoli regali, ha reso l’evento un autentico successo di partecipazione. Le famiglie hanno risposto con entusiasmo, affollando la piazza e creando una comunità unita dalla magia del Natale.

A rendere il pomeriggio ancora più emozionante, l’estrazione della lotteria del Gabbiano, avvenuta alle 17, ha aggiunto una nota di sorpresa e divertimento.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti