Cronaca

SARONNO – Controlli nell’area delle stazioni ferroviarie cittadine, Saronno centro e Saronno sud, e nel centro storico: lo scorso fine settimana sono state schierate sei pattuglie dai carabinieri della Compagnia cittadina, affiancati anche dai colleghi del comando varesino.

Il bilancio dell’operazione

Nel corso dell’operazione sono state identificate 54 persone e sono stati controllate 27 automobili. Sono state rinvenute piccole quantità di sostanze stupefacenti tra cui hashish, per un totale di 1,38 grammi, ed un giovane è stato segnalato alla Prefettura di Varese come consumatore, rischia ora sanzioni amministrative. E ad un 39enne è stata ritirata la patente, nell’ambito di specifici controlli contro la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. All’uomo è stato anche sequestrato il veicolo.

16122024