SARONNO – L’associazione Sicilia a Saronno invita tutta la comunità al tradizionale concerto dell’Epifania, in programma il 5 gennaio 2025 al teatro Giuditta Pasta. L’evento, giunto alla sua tredicesima edizione, è una celebrazione musicale e culturale che promette di incantare il pubblico.

Protagonisti della serata saranno l’orchestra e coro Amadeus, accompagnati dalla straordinaria voce del mezzo soprano Jae Hee Kim e del baritono Askar Lashkin, sotto la direzione del maestro Marco Raimondi. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica e per tutti coloro che desiderano iniziare l’anno con un gesto di solidarietà. L’evento è patrocinato dal comune di Saronno e il ricavato della serata sarà destinato ad azioni solidali a favore della comunità, motivo in più per partecipare numerosi.

I biglietti sono già disponibili nelle seguenti sedi: Edicola Marco (Corso Italia, 84), libreria Mondadori (via Portici, 12), Fotodigital Saronno (via Mazzini, 11) e nella biglietteria del teatro Giuditta Pasta (mercoledì e sabato: 9.30 – 12.30 e giovedì: 15 – 18).

(foto d’archivio)

