SARONNO – Sono in corso i lavori di rifacimento del marciapiede in via Dell’Orto al rione Matteotti, programmati dall’Amministrazione civica nell’ambito delle manutenzioni stradali.

Da oggi e sino alla fine del mese di gennaio, la via Dell’Orto sarà quindi a senso unico di marcia nel tratto compreso tra le vie Padre Reginaldo Giuliani e la via Giovanni Antonio

Amadeo (il senso sarà da via Giuliani a via Amadeo). Chi percorre via Amadeo, provenendo da via Sampietro, all’intersezione con via dell’Orto avrà l’obbligo di svoltare a sinistra, mentre chi percorre via Dell’Orto, in direzione via Giuliani, all’intersezione con la via Amadeo avrà l’obbligo di svoltare a destra in direzione intersezione via Balasso e nche di via Sampietro.