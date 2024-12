Cronaca

SARONNO – Pedone investito in via Piave a Saronno: è successo nel tardo pomeriggio di ieri, l’allarme è scattato alle 17.50 e sul posto, nella zona limitrofa alla rotonda all’incrocio con la Saronno-Monza (in quel tratto, viale Lombardia) sono immediatamente arrivati i mezzi di soccorso.

Ad intervenie una pattuglia dei carabinieri della locale Compagnia, oltre ad una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella: è stata sottoposta a cure mediche una donna di 67 anni, trasportata in ospedale a Saronno, in condizioni che non sono comunque apparse preoccupanti. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti avvenuti ed anche per mettere a fuoco le eventuali responsabilità del sinistro.

