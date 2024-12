Calcio

SARONNO – Il ritorno a casa del Fbc Saronno, per la penultima giornata di andata del campionato di calcio di Eccellenza, è senz’altro avvenuto positiva, con la vittoria (1-0) che i biancocelesti cercavano, per restare nella scia delle migliori. Certo, i rivali domenicali del Sedriano si sono rivelati anche più ostici del previsto ma alla fine si è rivelato decisivo il gol di Vaglio al 40′ del primo tempo.

L’allenatore saronnese Fiorenzo Roncari si è soffermato, nel dopo partita, alla prova comunque grintosa e generosa dei suoi, anche nei momenti di difficoltà; con uno sguardo già al prossimo appuntamento, tanto atteso dai tifosi, ovvero il derby di domenica prossima contro la Caronnese.

Il portiere del Saronno, Filippo Todesco, con le sue parate è stato fra i protagonisti del match: “Abbiamo tenuta botta nei momenti complicati dell’incontro”.

Il tecnico del Sedriano, Gianluca Imbriaco, non ha nascosto la sua delusione per il risultato “che ci penalizza oltre modo, anzi anche il pareggio ci sarebbe stato stretto”.

Risultati

Sabato: Pavia-Lentatese 2-0. Domenica: Casteggio-Mariano 0-2, Fbc Saronno-Sedriano 1-0, Rhodense-Caronnese 1-3, Robbio Libertas-Legnano 1-2, Sestese-Ispra 3-0, Solbiatese-Base 96 Seveso 1-0, Vergiatese-Meda 0-0, Ardor Lazzate-Cinisello 1-1.

Classifica

Solbiatese 39 punti, Mariano 36, Pavia e Caronnese 35, Ardor Lazzate 32, Rhodense 31, Fbc Saronno 28, Meda 21, Vergiatese 20, Cinisello 18, Casteggio, Lentatese e Sedriano 16, Sestese e Ispra 15, Legnano 11, Robbio Libertas 8, Base 96 Seveso 6.

