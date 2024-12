Cronaca

UBOLDO – Incidente stradale oggi alle 17.20 lungo la provinciale 25, la “bretella” fra la periferia nord di Uboldo e la vicina Cerro Maggiore, che passa gra le campagne. Si sono scontrate due automobili.

Sul posto l’intervento dei vigili del fuoco con i carabinieri della Compagnia saronnese e l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, una del Sos Uboldo e l’auto-infermieristica.

Ad avere bisogno di cure mediche un ragazzo di 25 anni ed un uomo di 69 anni: hanno riportato lesioni e contusioni varie ma non sono apparsi in pericolo di vita e sono stati accompagnati negli ospedali Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel Comasco, ed in quello di Legnano. Da quantificare i danni materiali.

I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi del sinistro al fine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità.

