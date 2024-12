iltra2

VENEGONO INFERIORE – Nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale di Venegono Inferiore, in collaborazione con la Pro Loco, ha distribuito 200 panettoni agli over 85 residenti nel comune.

L’iniziativa, semplice ma significativa, è stata pensata per portare un sorriso e far sentire vicinanza agli anziani, che con il loro impegno e la loro storia hanno contribuito a rendere grande la comunità venegonese. Il gesto, carico di calore umano e spirito natalizio, è stato accompagnato dagli auguri dell’amministrazione, che ha voluto cogliere l’occasione per ribadire l’importanza di prendersi cura delle generazioni più anziane, rafforzando i legami tra i cittadini.

“Un piccolo gesto, ma pieno di significato”, hanno dichiarato i promotori dell’iniziativa, augurando a tutti buone feste. Un esempio di come la comunità sappia unirsi e celebrare insieme lo spirito del Natale, valorizzando chi ne ha scritto le pagine più belle.

(foto: i volontari impegnati nella distribuzione dei panett0ni agli over 85 del paese. Ne sono stati consegnati ben 200)

16122024