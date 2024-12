VENEGONO INFERIORE – Comuni Ricicloni 2024: Venegono Inferiore costruisce un futuro Sostenibile: il paese infatti entra nella prestigiosa classifica “Comuni Ricicloni 2024”, grazie all’impegno di tutti i cittadini nella raccolta differenziata e nella riduzione dei rifiuti.

Il criterio che ha permesso di accedere alla graduatoria è legato alla frazione indifferenziata, ovvero il secco non riciclabile. Solo i comuni che hanno superato o raggiunto il 65 per cento di raccolta differenziata e conferito una quantità inferiore a 75 kg/abitante/anno di rifiuto secco non riciclabile sono stati premiati, entrando così nel club Comuni rifiuti free. “Un grande traguardo che ci motiva a fare sempre meglio per un mondo più verde e pulito” fanno notare dall’Amministrazione civica venegonese; e l’obiettivo per il futuro è ovviamente quello di migliorare ulteriormente tali risultati.