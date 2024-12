Cronaca

ROVELLO PORRO – Scontro auto moto, ieri alle 14.15 in via Pagani a Rovello Porro: è intervenuta, con carabinieri della Compagnia di Cantù e polizia locale rovellese, una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago ed è stata soccorsa una donna di 50 anni, per lesioni e contusioni varie. La paziente non è apparsa in pericolo ma è stata comunque trasferita con l’autolettiga al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno per tutti gli accertamenti e le cure del caso.

Le forze dell’ordine si sono occupate dei rilievi dell’incidente stradale al fine di chiarire con precisione la dinamica di quanto successo e mettere a fuoco le eventualità responsabilità, come sempre avviene quando si sia di fronte ad incidenti con feriti.

(foto archivio)

17122024