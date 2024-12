CISLAGO – Si è svolta l’altro ieri la cerimonia di inaugurazione dell’auditorium L’Angolo dell’arte di via Stazione, riaperto dopo i lavori di ristrutturazione.

Siamo felici, dicono dal Comune, “di restituire alla comunità un auditorium completamente rinnovato, in cui sono stati eseguiti importanti lavori di messa in sicurezza e che, finalmente, ha una veste moderna, con nuovi impianti audio e video, di insonorizzazione e il sipario, che lo rende il nostro piccolo teatro. Uno spazio che potrà essere utilizzato da tutti e che dovrà essere il luogo d’incontro di linguaggi diversi, dal teatro, alla musica. Un angolo dove far davvero fiorire l’arte in tutte le sue forme. Grazie all’artista Fabrizio Vendramin, che anche questa volta è riuscito a emozionarci e a sorprenderci. Le sua bellissime opere verranno posizionate all’ingresso dell’auditorium, quale rappresentazione dell’arte, che questo luogo richiama: Alda Merini, la poetessa folle d’amore, e Giorgio Gaber, cantautore e icona del teatro canzone. Abbiamo voluto scegliere due grandissimi artisti, geniali e unici, del panorama culturale italiano”.