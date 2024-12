Cronaca

SOLARO – E’ stata portata in codice rosso all’ospedale la 75enne investita nel pomeriggio di oggi martedì 17 dicembre mentre attraversava la strada in via Varese a Solaro. L’incidente è avvenuto sull’attraversamento pedonale che collega la zona centrale del paese con la farmacia comunale e il supermercato.

L’investimento è avvenuto intorno alle 15:39, quando un’automobile, guidata da un uomo diretto verso Limbiate, ha travolto l’anziana. Immediato l’intervento dei soccorsi, con l’arrivo sul posto di un’ambulanza di base della Croce Viola di Cesate, dell’auto infermieristica e di un’auto medica di Areu.

Le condizioni della donna sono parse subito gravi al personale che l’ha soccorsa tanto che è stata portata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia locale di Solaro e i carabinieri che hanno deviato la circolazione per tutta la durata delle operazioni di soccorso ed effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’investimento.

Invitabili code e rallentamenti sulla Saronno-Monza.

