VARESE – Cambia il coordinamento della Lega Giovani per le scuole in provincia di Varese. Marco Achini, classe 2006 e residente a Gazzada Schianno, è il nuovo coordinatore delle scuole della Lega Giovani Varese. “Sono onorato di aver ricevuto questa carica – dichiara Achini – all‘interno della Lega Giovani. Credo possa essere una splendida opportunità per permettere ai giovani di questo territorio di conoscere, capire ed avvicinarsi alla politica. Il mio obiettivo sarà quello di proseguire l’ottimo operato svolto prima di me da Mauro.

Ringrazio il Coordinatore Provinciale Riccardo Guzzetti per la nomina. Il mio impegno nelle scuole e per le scuole della Provincia sarà massimo. Faremo volantinaggi, incontri e dibattiti per far conoscere ai ragazzi il buon operato della Lega per i giovani e gli studenti”. “Personalmente – commenta il Coordinatore Provinciale Riccardo Guzzetti – sono molto orgoglioso di Marco, un ragazzo che da subito ha dimostrato voglia di imparare e di far crescere la Lega sul territorio e sono sicuro che sarà in grado di rispondere alle esigenze locali.”

