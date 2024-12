iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Un pomeriggio all’insegna delle storie e della creatività ha animato la biblioteca civica “Battaini” di Castiglione Olona, giovedì 12 dicembre, grazie all’appuntamento “La magia del Natale”.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati i bambini, che hanno potuto immergersi in una suggestiva atmosfera natalizia grazie alle letture del gruppo Voci di carta. Le storie raccontate hanno saputo entusiasmare i piccoli partecipanti, regalando momenti di ascolto coinvolgenti e stimolanti.

Il pomeriggio si è concluso con un laboratorio creativo, dove i bambini si sono divertiti a realizzare piccole opere manuali ispirate al tema natalizio. Un’iniziativa riuscita, che ha saputo coniugare lettura, fantasia e spirito di condivisione.

L’Amministrazione comunale ha ringraziato tutti i partecipanti per aver scelto di trascorrere qualche ora in biblioteca, con un particolare apprezzamento al gruppo Voci di Carta per l’impegno e la passione nel regalare un pomeriggio davvero speciale.

(foto: un momento della riuscita iniziativa che si è svolta alla biblioteca di Castiglione Olona)

17122024