Politica

MILANO – Il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, la prossima settimana, durante la discussione del bilancio di previsione, presenterà un ordine del giorno per tutelare i pazienti che utilizzano sostanze stupefacenti a fini terapeutici, alla luce delle recenti modifiche al Codice della Strada.

“Da oggi, 14 dicembre – ricorda Astuti – entra in vigore il nuovo Codice della Strada, frutto della propaganda di questo governo, che avrà conseguenze negative anche per le persone che assumono farmaci a scopi terapeutici, senza alcun tipo di alterazione psico-fisica. Questa normativa rappresenta una stortura grave che sfiora l’incostituzionalità e che confidiamo venga corretta al più presto. Ci auguriamo quindi che il ministro Salvini dia seguito a breve a quanto annunciato nei giorni scorsi, ma, nel frattempo, è fondamentale che la Regione Lombardia intervenga per tutelare i diritti di questi pazienti”.

“Il nostro ordine del giorno, infatti – spiega il consigliere – chiede alla Regione di sollecitare il Governo e il Parlamento perché sia modificato l’articolo 187, prevedendo una chiara distinzione tra l’uso terapeutico e l’abuso di sostanze stupefacenti e introducendo criteri per accertare lo stato di alterazione e l’esenzione in presenza di una certificazione medica che attesti l’uso terapeutico e l’idoneità alla guida”.

“Chiediamo, inoltre, che sia istituito un sistema regionale di monitoraggio sul territorio lombardo, con particolare riferimento a questi casi, che raccolga segnalazioni, sanzioni e impatti sociali da trasmettere periodicamente al Governo per favorire eventuali adeguamenti normativi” conclude Astuti.