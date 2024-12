news

Investire in progetti ad alto potenziale e non truffaldini può spesso essere altamente redditizio. Ma con migliaia di meme coin lanciate ogni giorno, gli investitori potrebbero essere confusi su quali opzioni scegliere.

Il progetto recentemente introdotto Vantard mira a risolvere questo problema con la sua offerta unica. Ma è il progetto, come investimento singolo, una buona scelta per gli acquirenti?

Investire in meme coin con un wallet diversificato

Le meme coin dominano le conversazioni nel mondo delle criptovalute da anni, affascinando gli investitori con il loro potenziale di ritorni esponenziali. Molti credono che nelle attuali condizioni di mercato, con il Bitcoin che si stabilizza, i fondi potrebbero affluire pesantemente in meme coin, dando potenzialmente il via a rally significativi con token di alto livello. Vantard, come nuovo lancio, è posizionato per sfruttare questa tendenza con la sua offerta innovativa.

Il progetto introduce il Vantard Meme Portfolio (VMP), una selezione accuratamente creata di meme coin ad alto potenziale di crescita, accessibile tramite il suo token nativo, VTARD.

Il wallet è suddiviso in tre categorie distinte: Bluechip Memecoins, Trench Gems e 1000x Vaporware, offrendo agli investitori un’esposizione diversificata a questo mercato esplosivo.

Essenzialmente, il progetto mira a essere utilizzato in tutte le categorie di meme coin, garantendo che l’allocazione contribuisca collettivamente a un alto tasso di crescita per gli investitori. In questo modo, Vantard semplifica il processo di investimento gestendo tutto, dal timing al trading, consentendo agli investitori di beneficiare di un wallet bilanciato senza dover monitorare attivamente il mercato.

I detentori di VTARD ottengono un’esposizione a molteplici meme coin di alto livello con un singolo token, mentre il team del progetto di esperti di criptovalute gestisce il wallet. Il progetto ha già ricevuto una copertura significativa da parte dei principali media del settore ed è stato ben accolto sui social nonostante si trovi ancora nella fase di presale, rendendolo una delle opzioni di investimento più trendy attualmente.

Previsione di prezzo per VTARD

Poiché il progetto è ancora troppo nuovo per fare previsioni precise, le tendenze di mercato, il concetto del progetto e il caso d’uso ci permettono di delineare un quadro generale di come potrebbe muoversi il prezzo di VTARD.

Dicembre 2024

Il prezzo di VTARD difficilmente vedrà una crescita sostanziale entro la fine del 2024, poiché il token sarà ancora in fase di presale. Tuttavia, questa fase offre un’opportunità unica per gli investitori di entrare a prezzi scontati, rendendola uno dei momenti migliori per acquistare.

Con ogni fase della presale, il prezzo del token dovrebbe aumentare sistematicamente, potenzialmente offrendo ritorni significativi anche prima del suo lancio ufficiale. Questo aumento costante riflette l’interesse crescente per il progetto, man mano che più investitori riconoscono il potenziale a lungo termine dell’approccio innovativo di Vantard agli investimenti in memecoin.

2025

Secondo gli analisti, il 2025 potrebbe essere un anno molto redditizio per il mercato delle meme coin, con la possibilità di un significativo bull run mentre i fondi si spostano dalle criptovalute principali verso categorie di nicchia come le meme coin. Se VTARD dovesse essere lanciato in questo periodo, il token potrebbe vedere un rapido aumento del valore man mano che cresce la domanda per la sua offerta unica.

Anche in caso di un ribasso del mercato più ampio, il wallet di Vantard è progettato per fornire ritorni costanti, garantendo il suo fascino per gli investitori orientati alla diversificazione. Questo approccio duplice posiziona VTARD per una crescita solida, con sia la speculazione a breve termine che la gestione del wallet a lungo termine a guidare il suo valore.

2026 e oltre

Nel 2026, Vantard probabilmente dovrà affrontare la concorrenza di altri progetti nel mercato delle meme coin, potenzialmente anche da offerte istituzionali. Per mantenere la sua traiettoria di crescita, il progetto dovrà innovare, collaborando con attori più grandi del settore o introducendo nuove utilità per migliorare il suo ecosistema.

Sebbene il vantaggio di essere un “first mover” e il comprovato track record nella gestione del wallet forniscano una solida base, la crescita futura di VTARD dipenderà dalla sua capacità di adattarsi a un mercato sempre più competitivo. Nonostante queste sfide, la struttura esistente del token e l’esposizione diversificata a meme coin ad alto potenziale lo posizionano come un’opzione di investimento resiliente.

La Presale del token VTARD

Il token VTARD è attualmente valutato a $0,0001 e ha già raccolto oltre $900.000, mettendolo sulla buona strada per superare presto la soglia del milione di dollari. Basato sullo standard ERC-20, VTARD vanta una solida struttura di tokenomica mirata a supportare una crescita sostenibile e la fiducia degli investitori.

Il 77,27% della fornitura totale (85 miliardi di token) è bloccato per la gestione dei fondi e le eventuali espansioni future. L’ecosistema riceve il 13,64% (15 miliardi di token) per favorire lo sviluppo, gli sforzi di marketing e il coinvolgimento della comunità. Infine, la liquidità rappresenta il 9,09% (10 miliardi di token), garantendo transazioni fluide e stabilità del prezzo attraverso gli exchange. Questa allocazione strategica assicura che il progetto rimanga ben finanziato e concentrato sul successo a lungo termine.

Prossime meme coin da 100x?

Mentre VTARD offre un’esposizione diversificata tramite il suo wallet, gli investitori potrebbero anche beneficiare di un’allocazione fondi a progetti ancora più nuovi e ad alto potenziale. Wall Street Pepe è uno di questi nuovi progetti che sta guadagnando attenzione: $23 milioni raccolti in sole due settimana, un vero record.

Il progetto è una ribellione satirica contro la finanza tradizionale, con un Pepe the Frog elegante come mascotte. Vestito con un completo da uomo d’affari di Wall Street, questo anfibio sovversivo critica l’esclusività dei sistemi finanziari elitari, mentre raduna una comunità di investitori che prosperano grazie alla creatività e all’umorismo.

Il token WEPE è il perno dell’ecosistema di Wall Street Pepe, offrendo una utilità rara nello spazio delle meme coin. I possessori di token ottengono accesso a strumenti di trading all’avanguardia, approfondimenti di mercato esclusivi e competizioni settimanali che trasformano il trading in un’esperienza coinvolgente e basata sulle competenze.

Per i primi adottanti, il programma di staking rappresenta un cambiamento radicale, offrendo rendimenti elevati in APY anche prima che WEPE raggiunga gli exchange principali.

Il fermento attorno a Wall Street Pepe non è solo organico; è amplificato da alcune delle voci più influenti nel mondo delle criptovalute. YouTuber influenti, tra cui ClayBro, hanno messo in evidenza il progetto nei suoi contenuti, lodandolo come un progetto ad alto potenziale di guadagno.

Combinare investimenti in VTARD e Wall Street Pepe potrebbe fornire una strategia equilibrata, offrendo esposizione sia a un wallet curato che a token individuali ad alta crescita.

Se si desidera saperne di più su WEPE prima di investire, basta dare un’occhiata ai loro canali ufficiali su Twitter e Telegram.

