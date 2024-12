Città

SARONNO – Il comitato “gruppo storico Sant Antoni da Saronn” è alla ricerca di volontari per collaborare a uno degli eventi tradizionali più significativi dedicati al Santo del freddo. Le persone interessate potranno contribuire in diverse attività, tra cui:

Montaggio e smontaggio delle strutture del borgo;

Servizio su turni alle casse, ai giochi e alla distribuzione alimentare.

Inoltre, si cercano figuranti volontari per partecipare al grande corteo storico, con particolare richiesta di figure maschili. Si tratta di un’occasione unica per far parte di una tradizione storica e culturale, contribuendo a rendere speciale l’atmosfera della grande festa dedicata a Sant’Antonio.

Chi desidera partecipare può contattare l’organizzazione tramite il sito ufficiale www.santantoniodisaronno.it, scrivere un’email a [email protected] o telefonare al 351 883 6631.

(foto archivio)

