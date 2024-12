Città

SARONNO – Si è svolta alla chiesa di San Bernardino alle ossa a Milano, nella mattina di sabato 14 dicembre, la consegna dell’onorificenza pontificia di Cavaliere dell’Ordine di San Silvestro Papa al saronnese Angelo Gallina (conosciuto da tutti come Angelino).

L’Ordine equestre pontificio di San Silvestro Papa è un ordine cavalleresco della Santa Sede ed è uno dei cinque ordini cavallereschi concessi direttamente dal papa. La più antica onorificenza di questo ordine risale al 14 aprile 1539.

Durante la cerimonia, avvenuta alla presenza dell’arcivescovo Mario Delpini, 15 tra i volontari particolarmente attivi nella diocesi di Milano sono stati nominati cavalieri di due di questi ordini pontifici: dell’ordine di San Silvestro Papa e di San Gregorio Magno.

Nella sua omelia, l’arcivescovo ha così sottolineato l’importanza di questa carica: ” Siete membri di un ordine, persone che ascoltano il papa e siete chiamati a sentire con particolare affetto il legame con lui. Le onorificenze rendono onore secondo la pagina del Vangelo. I discepoli infatti cercavano di esibirsi, di sottolineare il privilegio di essere vicini al figlio di Dio. Gesù cambia la loro mentalità. Cosa ci onora? Il servire: il più grande di voi sarà colui che riuscirà ad essere il più piccolo tra voi. Vi ringrazio per il servizio che fate in diocesi, nella nostra grande diocesi. É stata proprio la diocesi a chiedere al Santo Padre di onorarvi perché siete servitori esemplari e meritevoli. Questo rito di conferimento delle onorificenze pontificia comprende parole importanti, e vi auguro che il legame con il papa e il Signore vi possa benedire per ciò che fate al servizio della Chiesa”. Alla fine dell’omelia sono state consegnate le insegne e le pergamene relative alle onorificenze pontificie del Cavalierato dell’ordine di San Silvestro Papa e di quello di San Gregorio Magno.

La celebrazione si è conclusa con un pensiero da parte dell’arcivescovo Mario Delpini: “Le onorificenze sono una stima da parte di chi vi ha proposto come nome e io vi ringrazio per il servizio che rendete nella vostra quotidianità alla diocesi e nelle vostre realtà parrocchiali”.

La comunità pastorale Crocifisso Risorto si unisce alla gioia di questo evento e pone i suoi migliori auguri al Cavaliere Angelino Gallina.

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti