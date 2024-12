Città

SARONNO – Dopo il successo del sondaggio social dedicato a piazza Libertà, la redazione di ilSaronno ha deciso di inaugurare uno spazio permanente dedicato ai sondaggi sulla home page del giornale.

Il primo sondaggio di questa nuova sezione, una sorta di versione beta, propone una domanda legata all’atmosfera natalizia in città: Qual è lo scorcio di Saronno che preferite durante questo periodo di festa? Diverse le proposte tra cui i lettori possono scegliere: corso Italia con i suggestivi gomitoli di luce, piazza Libertà con gli strumenti degli angeli di Brera, piazza Santuario e piazza San Francesco con le luminarie artistiche, piazza Indipendenza con la maxi slitta e piazza Aviatori con i colorati gnomi giganti.

Natale a Saronno: qual è il tuo scorcio preferito? Corso Italia con i gomitoli di luce

Piazza Libertà con gli strumenti degli angeli di Brera

Piazza Santuario e San Francesco con le luminarie artistiche

Piazza Indipendenza con la maxi slitta

Piazza Aviatori con gli gnomi giganti View Results

Il sondaggio sarà poi rilanciato anche sui nostri canali social per coinvolgere un pubblico ancora più ampio. Sarà possibile partecipare tramite il canale WhatsApp, i due canali Telegram e su Instagram. Al termine, tutti i risultati saranno resi noti su ilSaronno, offrendo una panoramica delle preferenze dei lettori e valorizzando l’opinione della comunità.

“È uno strumento in più – commenta Sara Giudici, direttrice di ilSaronno – per ascoltare e interagire con i nostri lettori. Come già successo con i sondaggi social, non c’è alcuna pretesa di scientificità, ma semplicemente un’opportunità per i saronnesi di far sentire la propria voce su temi leggeri come questo Natale o su questioni cittadine più rilevanti”.

