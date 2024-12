iltra2

TRADATE – Giovedì 19 dicembre, la biblioteca Frera di Tradate, in via Zara 37, ospiterà un evento dedicato ai più piccoli: “Mi leggi una storia… di Natale?” L’appuntamento, pensato per bambini dai 3 ai 6 anni, prenderà il via alle 16.30 e vedrà protagonisti Pietro e Silvia con letture coinvolgenti a tema natalizio.

L’iniziativa, realizzata con il contributo di Regione Lombardia e promossa dal presidio Nati per Leggere, offrirà un momento speciale per avvicinare i bambini alla magia della lettura, immersi nell’atmosfera calda e festosa delle storie di Natale.

Un pomeriggio dedicato alla fantasia e alla condivisione, che rappresenta un’occasione perfetta per le famiglie di vivere insieme la magia delle parole e delle tradizioni natalizie. L’invito è rivolto a tutti i bambini accompagnati dai loro genitori per un evento che promette emozioni e allegria.

(foto archivio: un precedente evento alla biblitoeca Frera)

