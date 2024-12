Varesotto

VARESE – Alle 10 di questa mattina i vigili del fuoco di Luino sono intervenuti nel comune di Montegrino Valtravaglia in via Molino D’Anna per recuperare una cassaforte rinvenuta nel torrente Margorabbia notata da una pattuglia dei carabinieri di Luino che hanno allertato i vigili del fuoco per riuscire a recuperare l’oggetto.

Sono ora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire tutti i contorni di questa vicenda, ed anche per “scoprire” il contenuto del forziere, oltre – ovviamente – alla sua provenienza, che per il momento rimane misteriosa. Naturalmente, è al vaglio l’elenco dei furti avvenuti recentemente nella zona, forse la cassaforte era stata rubata ed è stata poi gettata nel corso d’acqua.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

17122024