Cronaca

SARONNO – Graffiti, stencil e manifesti anarchici nelle vie saronnesi: nelle scorse ore ne sono comparsi molti ed in molto zone differenti della città, nei manifesti nominativi e loghi delle aziende presenti nella zona che sono attive nel settore bellico o, secondo gli autori del manifestino dal titolo “La guerra ci circonda”, a questo settore correlate.

Negli stencil si legge invece “Free Luigi Mangione”, con riferimento all’italo-americano del quale si parla tanto in questi giorni, soprattutto oltre Oceano: è il ragazzo accusato di avere sparato ed ucciso, in una via del centro di New York, l’amministratore delegato della compagnia di assicurazione sanitaria United health care, Brian Thompson.

Uno stencil in cui le i del nome dell’italo americano sono sostituite da proiettili con le tre parole Deny, Depose e Defend che erano scritte sugli proiettivi usati dall’italiano americano per il delitto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: uno degli stencil comparsi nelle scorse ore a Saronno)

18122024