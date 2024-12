Cronaca

RESCALDINA – Colto in flagrante mentre cercava di rubare dei videogiochi è stato trovato anche con le chiavi di un’auto rubata nascoste nelle mutande. A rendere la situazione ancora più paradossale, il fatto che non abbia nemmeno la patente. Protagonista di questa vicenda è un 29enne di Carnago, noto alle forze dell’ordine per precedenti reati.

Tutto è iniziato sabato 7 dicembre ad Azzate, quando l’uomo ha approfittato di una distrazione per impossessarsi di una Seat Ibiza lasciata incustodita con le chiavi inserite. Dopo essersi messo alla guida del veicolo, ha cercato di muoversi senza dare nell’occhio, evitando i controlli stradali per alcuni giorni.

Mercoledì 11 dicembre, però, è tornato in azione al centro commerciale di Rescaldina. Entrato nel negozio Unieuro situato all’interno dello Spazio Conad, ha tentato di sottrarre tre videogiochi, manomettendo i dispositivi antitaccheggio. Il valore della refurtiva ammontava a circa 200 euro. I dipendenti del negozio si sono accorti del furto e hanno subito avvisato i carabinieri.

Una pattuglia della Stazione di Cerro Maggiore è intervenuta rapidamente, fermando il 29enne nella galleria del centro commerciale. Durante la perquisizione, oltre ai videogiochi rubati, i militari hanno trovato un mazzo di chiavi nascosto nelle sue mutande. Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo non ha saputo giustificare il possesso delle chiavi, considerando che non ha una patente di guida.

I carabinieri sono riusciti a risalire all’auto rubata, parcheggiata nelle vicinanze. Il giovane ha cercato di difendersi sostenendo di aver trovato il veicolo per strada, ma è stato comunque denunciato per ricettazione e arrestato per il tentato furto.

