ROVELLASCA – Per il secondo anno consecutivo la presidentessa del Gap (Gruppo amatori podismo) Saronno, Annalisa Colombo, ha guidato ben 101 soci del gruppo alla tradizionale Corsa di Babbo Natale. Annalisa, impeccabile nella sua originale veste da “Babba” Natale, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di unire lo spirito sportivo alla gioia delle festività natalizie.

L’evento, svoltosi tra le strade di Rovellasca, ha visto un’entusiasta partecipazione da parte del Gap Saronno, ma non tutti i soci erano presenti. Alcuni, infatti, si trovavano impegnati in altre competizioni, sia in Italia che all’estero, portando così il nome del gruppo anche oltre i confini locali.

Il brindisi natalizio del Gap Saronno, che radunerà tutti i soci per un momento di festa e condivisione, è in programma per questa settimana. Nel frattempo, il gruppo ha voluto cogliere l’occasione per inviare un caloroso augurio di pace e serenità a tutta la città di Saronno, nel vero spirito del Natale.

