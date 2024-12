iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Sabato 14 dicembre è stata una giornata di festa a Castiglione Olona, dove si è celebrato il 25′ anniversario della farmacia comunale. Inaugurata nel 1999, la farmacia si è affermata negli anni come punto di riferimento per la salute e il benessere della cittadinanza, offrendo servizi di alta qualità e consulenze professionali.

In questi 25 anni, la Farmacia Comunale ha continuato a crescere, introducendo servizi innovativi come il Cup per le prenotazioni sanitarie, programmi di prevenzione e consolidando importanti collaborazioni con l’Amministrazione comunale. Un costante impegno che ha saputo rispondere alle esigenze della comunità, valorizzando la salute pubblica.

Durante l’evento sono intervenute numerose personalità che hanno contribuito alla storia e al successo della farmacia. Tra questi, l’ex sindaco Piero Giorgio Luini, che ha condiviso i ricordi legati alla fondazione della struttura, e figure storiche come Marco Viasolo, Antonio Simonetto e Renato Luini. Presente anche Emanuele Monti, Presidente della Commissione permanente Sostenibilità sociale, Casa e Famiglia di Regione Lombardia, che ha sottolineato l’importanza di realtà come questa per il territorio.

Un riconoscimento speciale è andato alla direttrice della farmacia, Valentina Amicarelli, per la sua dedizione quotidiana nel garantire il buon funzionamento della struttura e un rapporto umano con i clienti. Hanno partecipato alla cerimonia anche Christian Figlieri, ex presidente della farmacia, Dario De Munari e i medici del centro medico di base, Stefano Lucioni e Luca Bettoni, oltre a Chiara Pazzaglia e al presidente e al personale di Castiglione Olona Servizi Srl.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche all’arciprete don Ambrogio Cortesi, la cui presenza ha arricchito ulteriormente il significato della giornata.

L’Amministrazione comunale ha voluto esprimere gratitudine a tutti i clienti, collaboratori e fornitori che hanno accompagnato questo lungo e importante percorso, riconoscendo il ruolo fondamentale della farmacia nella vita della comunità e augurando altri anni di crescita e innovazione al servizio dei cittadini.

18122024