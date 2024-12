Cronaca

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 17 dicembre, la cronaca dell’incidente stradale sulla Saronno-Monza, l’impegno per il verde urbano con Rete Clima e il ritorno del calendario della polizia locale. Apprezzato anche l’articolo sul riconoscimento conferito ad Angelo Gallina.

Una donna di 75 anni è stata investita sulle strisce pedonali sulla Saronno-Monza a Solaro. Trasportata d’urgenza in codice rosso, le sue condizioni destano preoccupazione.

Sono state piantumate 2300 nuove piante e arbusti in quattro aree cittadine grazie al progetto delle microforeste urbane realizzato con Rete Clima, per un Saronno più verde e sostenibile.

Angelo Gallina è stato insignito dell’onorificenza pontificia di Cavaliere dell’Ordine di San Silvestro Papa, riconoscimento per il suo impegno nella comunità e nelle attività parrocchiali.

Per la festa di Sant’Antonio da Saronn si cercano nuovi volontari per l’edizione del 2025. Gli organizzatori spiegano come partecipare e contribuire all’evento.

Torna il calendario della polizia locale di Saronno, con tredici scatti realizzati dal fotografo Armando Iannone per raccontare l’operato quotidiano degli agenti.

Un incendio a Cesano Maderno ha devastato il tetto di una palazzina. Sei famiglie sono state evacuate e i vigili del fuoco hanno lavorato per ore per domare le fiamme.

