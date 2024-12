LAZZATE – Il sogno si è avverato per un giovanissimo calciatore del vivaio dell’Ardor Lazate: è passato all’Atalanta.

Questo il comunicato del club brianzolo.

Giunto a Lazzate nel luglio del 2023, dopo i primi mesi di ambientamento nella nuova realtà Nicolas migliora a vista d’occhio e attira su di sé le attenzioni di tanti addetti ai lavori, tra cui gli osservatori della società bergamasca. Ad inizio 2024 comincia così il suo graduale inserimento nel mondo atalantino proseguendo di pari passo il percorso con la maglia dell’Ardor Lazzate, con cui continua a fare faville. In questi giorni, quindi, arriva la bella notizia: Nicolas è a tutti gli effetti un giocatore dell’U13 dell’Atalanta.

Un sogno diventato realtà! Tutta la Società, soddisfatta di aver contributo alla sua crescita umana e calcistica, augura il meglio a Nicolas per il prosieguo della sua avventura calcistica nel mondo del professionismo e, più in particolare, in maglia nerazzurra. Forza, Nico: continua a renderci fieri di te, noi proseguiremo ad essere i tuoi tifosi.