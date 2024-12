Lazzate

LAZZATE – Nei giorni scorso il congresso della Lega lombarda: Andrea Monti, esponente leghista e sindaco di Lazzate, è stato eletto nel direttivo.

“Grazie a tutti i delegati che hanno riposto la loro fiducia in me, permettendomi di entrare come eletto nel consiglio direttivo della Lega Lombarda – dice Monti – al congresso regionale, dove Massimiliano Romeo è stato acclamato segretario. Il suo è stato un intervento lucido, concreto e deciso. L’applauso più forte? Quando ha sostenuto la necessità di tornare a parlare di Nord in Lombardia per recuperare il consenso perso. Siamo orgogliosi di aver sostenuto, fin dal principio, la forza e la bontà della sua candidatura, che si è imposta tra i militanti prima e tra i delegati adesso. Inizia la riscossa della nostra Lega”.

(foto: Monti con Romeo al congresso lombardo della Lega)

