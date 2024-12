Eventi

LIMBIATE – Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) invita iscritti, simpatizzanti e tutti coloro che desiderano condividere un momento di riflessione e di festa a Villa Mella (Limbiate) domenica 22 dicembre, alle 10. Sarà l’occasione per scambiarsi gli auguri natalizi e inaugurare insieme il cammino verso il 2025, anno in cui si celebrerà l’80esimo anniversario della Liberazione.

Dopo un momento di convivialità con il tradizionale brindisi, verrà illustrato il calendario delle iniziative previste per il nuovo anno. A rendere l’evento ancora più speciale, la presenza del CoRosso, il coro dell’Anpi, che accompagnerà la giornata con i suoi canti resistenti, evocando lo spirito e la forza della memoria storica

Mai come quest’anno gli auguri per le festività natalizie e per un felice anno nuovo sembrano carichi di significati profondi e, al tempo stesso, dolorosi. I valori ideali che questa ricorrenza rappresenta – amore verso il prossimo, solidarietà, amicizia – appaiono in contrasto con le tragedie che affliggono il mondo: guerre, ingiustizie e sofferenze che colpiscono milioni di esseri umani.

In un contesto così difficile, l’Anpi sente ancor più forte il dovere di riaffermare i principi fondamentali della costituzione e della resistenza: il diritto di tutti alla vita, alla pace, alla libertà e alla dignità. Un impegno che, entrando nel 2025, si tradurrà in un ricco programma di attività volto a ricordare l’80esimo anniversario della Liberazione, mantenendo viva la memoria e i valori della lotta antifascista.

