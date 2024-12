Cronaca

LOMAZZO – Nella mattina di martedì 17 dicembre, i carabinieri della stazione di Lomazzo hanno arrestato una 24enne di origini dominicane residente a Guanzate, in provincia di Como. L’arresto è avvenuto durante un controllo su strada effettuato in via Isonzo intorno alle 11.30. I militari, dopo aver fermato la vettura della giovane donna per un normale accertamento, hanno scoperto che a suo carico pendeva un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Parma. La condanna riguarda reati aggravati di rapina e lesioni personali commessi lo scorso 9 settembre in concorso con altre persone.

Dopo le verifiche, la 24enne è stata arrestata e accompagnata al carcere del Bassone di Como, dove dovrà scontare la pena prevista.

L’operazione dei carabinieri L’intervento si inserisce nell’ambito dei controlli sul territorio effettuati dalle forze dell’ordine, mirati a garantire la sicurezza e il rispetto della legge. Grazie alla tempestiva attività dei militari di Lomazzo, è stato possibile dare seguito al provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria, assicurando la donna alla giustizia.

18122024