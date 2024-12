Groane

SOLARO – Grande cordoglio in paese per la scomparsa di Bruno Brollo commerciante solarese che si è spento all’età di 89 anni. Da tempo, circondato dall’affetto della moglie Bruna e della figlia Maristella, stava lottando contro la malattia che l’aveva colpito.

Titolare dello storico negozio di abbigliamento di via Conciliazione nel cuore di Solaro era conosciuto da tante diverse generazioni di solaresi come dimostrano le tante dimostrazioni d’affetto, le condoglianze e i ricordi che sono arrivati in queste ore alla famiglia e ai congiunti. Non a caso recentemente nell’aprile scorso l’Amministrazione comunale con il sindaco Nilde Moretti e il consigliere comunale con delega alle Attività Commerciali e Produttive Davide Panetti gli avevano consegnato un riconoscimento per i sessant’anni di attività a Solaro. Tutto era iniziato in via Mazzini per poi proseguire in via Conciliazione dove l’attività viene ora portata avanti dalla figlia Maristella.

I funerali saranno celebrati giovedì 19 dicembre alle 15 alla parrocchia santi Quirico e Giulitta. La funzione inizierà alle 1445 con la recita del rosario.

