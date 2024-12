Comasco

ROVELLASCA – Domenica 22 dicembre, il palazzetto dello sport “Sergio Bianchi” di via San Giovanni Bosco a Rovellasca ospiterà la Xmas Cup Karate, un evento sportivo dedicato ai giovani karateka con il patrocinio del Comune. La giornata vedrà protagonisti bambini, fanciulli, ragazzi ed esordienti che si cimenteranno in diverse discipline, dal percorso a palloncino al kata e al kumite.

La manifestazione prenderà il via alle 9.15 con il saluto istituzionale del sindaco Sergio Zauli e dell’assessore allo Sport, Daniela Cattaneo. A seguire, ci sarà la presentazione di Elisa Cattaneo, bronzo mondiale di karate, che porterà la sua esperienza e dedizione a supporto dei giovani partecipanti.

L’iniziativa, organizzata dal Cao Karate Team in collaborazione con il comitato provinciale Csen di Monza Brianza, promette una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della sana competizione. L’evento rappresenta non solo un’importante occasione per i giovani atleti di mettersi alla prova, ma anche un momento per celebrare insieme lo spirito natalizio in un contesto sportivo e di condivisione.

Appuntamento dunque il 22 dicembre per una giornata di karate e festa a Rovellasca.

