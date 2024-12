Città

SARONNO – «No maggioranza, no previsionale». Rispolvera un vecchio spot pubblicitario con l’attore hollywoodiano George Clooney il capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone per commentare l’ordine del giorno del consiglio comunale di venerdì 20 dicembre, o meglio, quello che manca nell’odg ossia il bilancio previsionale.

“Nella riunione dei capigruppo pre-consiglio siamo rimasti basiti nel vedere come non ci fosse in programma la discussione del previsionale, malgrado i documenti siano pronti da settimane. Ci chiediamo: se è tutto pronto, perché non si porta l’approvazione? Perché si condanna il Comune a operare in dodicesimi? Forse perché ci sono i documenti ma non la maggioranza per approvarlo?”

“Domandare è lecito rispondere è cortesia ma immagino che come suo solito il sindaco Augusto Airoldi e la sua poco loquace coalizione ci regaleranno grandi silenzi visto che di loro sponte non si sono sentiti di offrire spiegazioni ai cittadini”. E aggiunge un’altra domanda: «La maggioranza a geometria variabile Gilli-Airoldi c’è solo per il consolidato? E c’è almeno per quello? Quando il sindaco si degnerà di dire alla città con che voti pensa di guidare la città? Quando gli esponenti della maggioranza avranno il coraggio di ammettere le proprie posizioni? A noi non resta che attendere e assistere a quello che si annuncia come ennesimo pietoso spettacolo”.

