Città

SARONNO – Nella giornata di ieri sono stati presentati alla città i 4 interventi significativi sono stati realizzati a Saronno con l’obiettivo di migliorare l’ambiente urbano, ripristinare spazi degradati e favorire la biodiversità attraverso la piantumazione di alberi e arbusti autoctoni. I progetti, distribuiti su diverse aree cittadine, si inseriscono in una strategia di forestazione urbana finalizzata a contrastare il degrado del suolo e il cambiamento climatico. QUI LA PRESENTAZIONE

Via Gorizia – Un’oasi verde su 250 metri quadrati

In via Gorizia, su una superficie di 250 metri quadrati, sono state piantumate 600 piantine tra alberi e arbusti, tra cui noccioli, bagolari e aceri. L’area è stata realizzata con una copertura del suolo pensata per limitare la crescita di erbacce e trattenere l’umidità, favorendo così una crescita ottimale della vegetazione. L’intervento contribuirà a mitigare l’impatto dei cambiamenti climatici e si trasformerà in un rifugio naturale per piccoli animali e insetti, favorendo la biodiversità.

Via Ungaretti – Recupero del bosco urbano

In via Ungaretti, nell’ex area dei vivai Lattuada, il progetto si estende su 1.200 metri quadrati. L’intervento mira al ripristino del bosco urbano attraverso un sesto forestale classico, che garantisce una crescita equilibrata degli alberi e facilita la manutenzione meccanizzata. Tra le specie piantate figurano pino silvestre ed essenze sempreverdi, fondamentali per il recupero e la stabilizzazione del suolo. Quest’area contribuirà a riportare un importante polmone verde in un’area urbana un tempo abbandonata.

Via Piave – Forestazione contro il parcheggio abusivo

Un intervento mirato è stato realizzato anche in via Piave, dove 100 metri quadrati di terreno sono stati restituiti alla forestazione per contrastare il parcheggio abusivo. Sono stati scelti arbusti come prugnolo e rosa canina, caratterizzati da fioriture e fruttificazioni in periodi diversi dell’anno. Questa scelta non solo garantisce un supporto costante alla biodiversità ma assicura anche maggiore vitalità ecologica all’area, trasformandola in uno spazio rigenerato e naturale.

Via Cesare Battisti – Una barriera verde lungo la ferrovia

Infine, in via Cesare Battisti, su una superficie di 600 metri quadrati, è stata realizzata una barriera verde con la piantumazione di 100 arbusti. L’intervento ha una duplice finalità: migliorare l’estetica della zona lungo la ferrovia e assorbire le emissioni. Non accessibile al pubblico, l’area diventerà un’oasi naturale dedicata alla rinaturalizzazione e alla biodiversità, offrendo un rifugio sicuro per la fauna selvatica.

Questi interventi rappresentano un passo concreto verso un futuro più verde e sostenibile, promuovendo il rispetto per l’ambiente e il recupero di aree urbane inutilizzate.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti