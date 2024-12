SARONNO -Ieri e nella giornata di oggi 18 dicembre, dalle 8 alle 18, via Maestri del Lavoro è chiusa al traffico sino al passo carraio Hotel Cyrano a causa di lavori di Alfa, per un nuovo allacciamento alla rete idrica. Sarà interdetta anche la sosta. Lo fa sapere l’Amministrazione civica saronnese.

Pertanto chi percorre via Quattro novembre all’intersezione con via Maestri del lavoro ha ancora per oggi l’obbligo di proseguire in direzione via Milano; mentre in via Milano, parallela interna, tratto di strada compreso tra via Quattro novembre e via Maestri del Lavoro vigono il divieto di sosta in regime di rimozione forzata delle automobili ed anche il doppio senso di circolazione.