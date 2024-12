news

Benché benefico per la salute dell’organismo, quindi anche della chioma, non è detto che chi pratica sport con regolarità non possa avere a che fare con episodi di diradamento. Quando particolarmente seria, la caduta dei capelli trova nel trapianto una soluzione efficace, a patto che si segua alla lettera un attento iter post-operatorio. Riguardo ciò, chi pratica un’attività fisica frequentemente, potrebbe chiedersi quando potrà riprendere lo sport dopo trapianto capelli, senza compromettere i risultati dell’intervento.

Che effetto ha lo sport sulla salute dei capelli

L’impegno degli esperti nel proporre la regolare pratica dello sport non è casuale. L’attività fisica è infatti nota per i suoi molteplici benefici sull’organismo, inclusi il cuoio capelluto e i capelli. In particolare, gli esercizi cardio migliorano la circolazione sanguigna dell’intero corpo umano ed anche della regione dello scalpo, così portando più nutrienti e ossigeno ai follicoli piliferi, direttamente stimolati alla piena attività, tra rigenerazione bulbare e stimolazione della ricrescita dei fusti. Inoltre, l’esercizio fisico continuativo migliora il sonno e contribuisce alla riduzione dello stress, tra le cause principali d’alopecia. Senza contare che aumenta la detossificazione dell’organismo, aiutandolo a espellere le tossine in eccesso, il cui accumulo potrebbe aumentare problemi della pelle, causando forfora e irritazioni, quindi la caduta della chioma.

Tuttavia, è importante sottolineare che lo sport non può contrastare le forme di calvizie dovute a cause genetiche o disfunzioni immunitarie, come l’alopecia androgenetica o areata. In questi casi, un trapianto di capelli può rendersi necessario per ripristinare la densità naturale della chioma.

Come comportarsi dopo un trapianto di capelli

In alcune situazioni, quindi, lo sport nulla può contro la perdita della capigliatura, rendendo necessario intervenire a copertura dei diradamenti, con un apposito trapianto di capelli. Si tratta, in questo specifico caso, di un vero e proprio intervento chirurgico

(nonostante la sua sempre maggiore mininvasività) che, in quanto tale, richiede un periodo di recupero adeguato. Seguire le indicazioni del proprio medico curante è essenziale per massimizzare i risultati e prevenire complicazioni.

Primi 5-7 giorni

Nei giorni immediatamente successivi all’autotrapianto, è consigliato evitare qualsiasi tipo di attività sportiva. Il corpo ha bisogno di riposo per consentire al cuoio capelluto di iniziare il processo di guarigione.

Prima settimana (7-10 giorni post-trapianto)

Dopo il primo periodo di riposo, si può considerare la ripresa graduale dell’attività fisica leggera, come camminate o yoga, evitando comunque sforzi intensi. I follicoli appena trapiantati sono ancora delicati e potrebbero non essere completamente attecchiti nel cuoio capelluto, rendendosi vulnerabili a traumi che compromettono il risultato finale. Inoltre, l’aumento del flusso sanguigno derivante dall’attività fisica, può incentivare il rischio di sanguinamento, arrossamento ed edema delle aree trattate. Senza contare che l’eccesso di sudore, derivato dalla pratica di esercizio, può irritare il cuoio capelluto, aumentando il rischio d’infezioni e infiammazioni, che vanificano l’efficacia dell’autotrapianto.

Dopo 2-3 settimane

Passato un periodo di circa due settimane dall’intervento di trapianto dei capelli, si possono riprendere le attività fisiche più moderate come jogging leggero o stretching. È importantissimo, in questa fase, monitorare il proprio corpo e le sue risposte, fermandosi in caso di disagio manifesto. Si raccomanda, invece, di evitare ancora per un po’ gli esercizi che comportano una sudorazione intensa, per i motivi sopra citati. Bisognerebbe attendere almeno due settimane per riprendere anche quegli sport che richiedono di indossare cuffie, caschi e cappelli.

Dopo 4 settimane

La ripresa degli sport più intensi – sollevamento pesi, corsa, giochi da contatto quali calcio, rugby, boxe, pallavolo, basket e altri – dovrebbe essere rimandata fino a quando non sia passato almeno un mese dal trapianto di capelli. La sudorazione eccessiva che li caratterizza, insieme al rischio di traumi e strattonamenti involontari al cuoio capelluto, può infatti mettere a rischio l’attecchimento dei follicoli piliferi appena trapiantati. Passate queste settimane, e ottenuto il lasciapassare del medico, lo sport può generalmente riprendere come prima dell’intervento.

Attività fisica post-trapianto: altre precauzioni utili

Cosa fare se si pratica nuoto o altri sport acquatici – Il consiglio è di attendere almeno 4 settimane dal trapianto di capelli, prima di tornare al mare o in piscina. L’esposizione alla salsedine e al cloro può infatti interferire con la guarigione degli innesti; e sono ricche di germi, aumentando il rischio di infezioni.

L’attenzione giusta va posta però anche in palestra, dove bisogna garantire alla chioma appena trattata tutta l’igiene necessaria. Attrezzi condivisi e sudore possono infatti essere veicolo d’infezioni, mettendo a rischio il processo di recupero.

Infine, per chi pratica sport all’aperto, è fondamentale proteggersi dall’esposizione al sole. Dopo il trapianto, il cuoio capelluto è molto sensibile ai raggi UV e andrebbe quindi difeso con cappelli e creme solari ad alta protezione, per evitare danni alla pelle e agli innesti.

Riprendere lo sport dopo trapianto capelli è possibile, ma un ritorno all’attività troppo precoce o senza le giuste precauzioni, può compromettere i risultati dell’operazione. Affidarsi a un esperto e procedere con gradualità, è il segreto per mantenere i benefici dell’autotrapianto nel tempo e per avere una chioma folta e sana a lungo.

Protocollo bSBS: l’alternativa al trapianto di capelli per chi ama lo sport

Il trapianto di capelli è spesso visto come l’unica soluzione alla calvizie, ma non sempre rappresenta l’opzione ideale, soprattutto per chi conduce uno stile di vita attivo. Il protocollo bSBS, sviluppato da HairClinic, si propone come una valida alternativa non invasiva, basata sulla rigenerazione cellulare. Questo trattamento punta a stimolare la naturale capacità del cuoio capelluto di rigenerarsi, migliorando la qualità dei follicoli senza bisogno di interventi chirurgici.

Uno dei principali vantaggi del protocollo bSBS è l’assenza di lunghi tempi di guarigione. Per gli appassionati di sport, ciò significa poter continuare la propria routine con interruzioni minime. A differenza del trapianto, che richiede diverse settimane di riposo e precauzioni per evitare complicazioni, il protocollo bSBS permette una ripresa graduale ma veloce delle attività fisiche, senza rischi per la salute del cuoio capelluto.

Inoltre, il protocollo offre un approccio personalizzato e non invasivo, ideale per chi cerca soluzioni efficaci senza dover affrontare le sfide post-operatorie tipiche di un trapianto. Un’opzione perfetta per chi vuole conciliare estetica, benessere e attività sportiva.