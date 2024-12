Politica

STRASBURGO – “Il terrorismo islamico è ormai in Italia e nel cuore dell’Europa e rappresenta una minaccia che non può più essere sottovalutata. I nostri territori sono divenuti ormai crocevia di attentatori e foreign fighters di tutto il mondo grazie alle politiche miopi e buoniste delle sinistre, che hanno favorito l’immigrazione clandestina, la moltiplicazione delle moschee-madrasse e la rinuncia alla difesa dei valori occidentali. Non c’è più tempo da perdere: l’ennesimo arresto di un pericoloso estremista islamico allo scalo di Malpensa richiama Bruxelles a un cambio di rotta immediato sulle politiche di accoglienza e sul contrasto ai fenomeni di radicalizzazione, che proliferano ogni giorno di più nelle periferie ad alto tasso di immigrazione delle nostre città e nelle scuole coraniche che si celano all’ombra delle moschee. Il nuovo fronte di instabilità apertosi con la crisi siriana rende questa situazione ancora più insidiosa ed esplosiva. Non possiamo lasciare il peso della lotta al terrorismo internazionale solo sulle forze di polizia, occorre anche un’azione politica forte dell’Europa che parta dalla presa d’atto dei gravi rischi connessi all’islamizzazione del continente. Un ringraziamento speciale al personale della Polizia di Frontiera di Malpensa e alla Sezione Antiterrorismo della Digos di Milano, che hanno portato a termine la complessa operazione di oggi insieme alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo internazionale, assicurando alla giustizia un affiliato delle guardie rivoluzionarie islamiche dedito alla fornitura di componenti elettroniche per la costruzione di armi letali”.

Lo dichiara in una nota l’eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri (Lega).