SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Partito Democratico delle Alte Groane in merito alla polemica con Lega

“Condanniamo con decisione la grave strumentalizzazione della Lega di Ceriano Laghetto, che ha distorto una dichiarazione della consigliera del Municipio 7 di Torino Ilaria Genovese per trasformarla in un pretesto per un attacco politico e insinuazioni vergognose e diffamatorie sui cittadini cerianesi.

La frase completa della consigliera Genovese – che spiegava come lo spaccio fosse un problema da gestire non solo con misure di sicurezza, ma affrontandone le cause profonde, legate alla marginalità sociale – è stata volutamente tagliata e decontestualizzata per alimentare polemiche, in prima battuta dal segretario nazionale Matteo Salvini e poi anche dalla Lega cerianese.

Non solo, la sezione cerianese che alle ultime elezioni è uscita sconfitta dalle urne dopo quindici anni di amministrazione, ha anche pensato di aggiungere un commento indegno: “Anche a Ceriano c’è chi sostiene che lo spaccio non sia un problema di sicurezza, forse perché direttamente interessato.”

Questo modo di fare politica, basato su illazioni, è semplicemente inaccettabile. Se la Lega di Ceriano Laghetto è a conoscenza di fatti concreti, abbia il coraggio di esplicitarli. In caso contrario, ritiri immediatamente le sue accuse infamanti e chieda scusa a tutti i cittadini di Ceriano Laghetto per aver trasformato una questione seria come quella dello spaccio in un’occasione di propaganda sporca.

Le parole della consigliera Genovese, oggetto di strumentalizzazione da parte della Lega, sono in realtà molto vere, corrette e profondamente condivisibili: il fenomeno dello spaccio di droga non è un problema legato solo alla sicurezza ma riguarda il disagio sociale. Voler ricondurre tutto soltanto su un piano repressivo e securitario è scorretto e non porterà mai risultati definitivi. Non si può contrastare lo spaccio senza mettere in campo azioni serie di prevenzione ed educazione, andando alla radice del problema.

Il Partito Democratico delle Alte Groane respinge questi metodi miserabili e continuerà a battersi per un confronto politico basato su rispetto, trasparenza e proposte concrete. È ora che la Lega si assuma la responsabilità delle proprie parole e smetta di usare il nostro territorio per giochi di potere e becera propaganda.

